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- Adana'da boğazına şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtuldu
Adana'da boğazına şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtuldu
Öğle saatlerinde ders sırasında şeker yiyen lise öğrencisi, bir anda boğulma tehlikesi yaşadı. Gence önce arkadaşları sırtına vurarak müdahale etti ardından öğretmeni Heimlich manevrası uyguladı.
- 03.11.2022 - 16:29
- Güncelleme : 03.11.2022 - 17:30
Heimlich manevrası yine hayat kurtardı...
Bu kez görüntülerin adresi Adana.
Bir lisede öğle saatlerinde yaşanan olayda, 10'uncu sınıf öğrencisi İsmail Maraşlıoğlu'nun boğazına yediği şeker kaçtı.
Önce arkadaşları sonra öğretmeni müdahale eti
Ders esnasında fenalaşan genç çocuğa, arkadaşları sırtına vurarak müdahale etti.
Durumu fark eden elektrik öğretmeni Ömer Akdemir, hemen öğrencisine Heimlich manevrası yaptı.
Şeker çıktı
Bu şekilde Maraşlıoğlu’nun boğazına kaçan şekerin çıkmasını sağladı.
Akdemir'in, 2021 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi’nde eğitim aldığı öğrenildi.
Adana'da boğazına şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtuldu VİDEO
O anlar kamerada
DHA'nın aktarımına göre; yaşananlar sınıfın güvenlik kamerasına yansıdı.