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    Adana'da borç kavgasında bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

    Aralarında 50 bin lira alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Cem E'yi silahla yaralayan Sedat B, polis ekiplerince yakalandıktan sonra gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 03.04.2022 - 10:21
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    Adana'da borç kavgasında bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

    Adana merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Sedat B. (41) isimli şahıs, 50 bin lira alacağının olduğu Cem E. (36) ile buluştu.

    Borcun ödenmesi konusunda yaşanan anlaşmazlık sonucu ikili arasında tartışma çıktı.

    SİLAHLA BACAĞINDAN YARALANDI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Sedat B, tabancayla Cem E'yi bacağından yaralayıp kaçtı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıyı Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmayla zanlı Sedat B'yi yakaladı.

    ZANLI TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Cem E'nin tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Adana da borç kavgasında bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı #1


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