Adana'da borç meselesi yüzünden öldürüldü

Yakın arkadaşları Yalçın Fırat'ı 2 bin lira yüzünden öldürdüğü tespit edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde Yalçın Fırat isimli şahıs, borçlu olduğu yakın arkadaşı Umut Can Gültekin ile buluştu.

Fırat, parayı vermeyince Gültekin ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Gültekin, belinden çıkardığı tabancayla Fırat’ı göğsü ve bacağından yaraladı.

DHA'nın haberine göre; Fırat, kanlar içinde yere yığılırken, Gültekin ile yanındaki Mehmet Aktaş ve C.M. olay yerinden kaçtı.

Kurtarılamadı

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Fırat, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Fırat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Tellidere Mahallesi’ndeki metruk binada saklandıkları belirlenen şüpheliler, cinayette kullanılan tabancayla yakalandı.

Tutuklandı

Emniyete götürülen şüphelilerden Umut Can Gültekin, ifadesinde, Yalçın Fırat’tan 2 bin lira alacağı olduğunu, vermeyince kavga ettiklerini söyledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gültekin ile Mehmet Aktaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, C.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





























