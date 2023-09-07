Adana'da boşanma aşamasındaki eşi çocuğunu kaçıran kadından yardım talebi 8 aylık oğlunu teyzesine bırakan Beritan Y., çocuğu buradan boşanma aşamasındaki madde bağımlısı eşinin kaçırdığını söyledi. Günlerdir oğlundan ayrı yaşayan anne, ona kavuşacağı günü bekliyor.

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Beritan Y. (26), 8 aylık oğlu U.B.Y.’yi teyzesine bıraktı.

Beritan Y., bir süre sonra boşanma aşamasındaki eşi B.Y.’nin (26) gelerek oğlunu alıp götürdüğünü, bir daha da getirmediğini öne sürerek polise şikayette bulundu.

Ayrıca Beritan Y., 4 gündür çocuğuna ulaşamadığını ve boşanma aşamasındaki eşinin bir türlü çocuğu getirmediğini öne sürerek şu cümleleri aktardı;

"Çocuğum anne sütünden mahrum bırakıldı"

Eşim madde bağımlısı olduğu için ona boşanma davası açtım. Defalarca kapıma gelip, olaylar çıkartıp haneme tecavüz etmişliği var. Sürekli zaten rahatsız ediyordu. Uzaklaştırma kararı var ama ara kararla çocuğunu her pazar görüş izni çıkarıldı. Çocuğum 4 aylıkken bu karar çıkarıldı. Anne sütünden mahrum kaldı çocuğum biberona alıştığı için.

"Beni kendine döndürmek için evladımı kullanıyor"

Geçen pazar günü sabah 10’da çocuğumu teyzemlere bıraktım, oradan aldı çocuğu. Teyzem de 19.00 gibi getirirsin demiş, o da getireceğini söylemiş. Akşam olduğunda çocuğumu getirmedi. Teyzem aradığında teyzeme ‘3 haftadır bu anı kovalıyordum. Ben çocuğumu bir daha getirmeyeceğim. Onu hak etmiyor’ diyerek getirmiyor. Beni kendine döndürebilmek için evladımı kullanıyor. Her pazar görüş iznini veriyorum, daha fazla özlediğini söylediğinde yine veriyorum babası olduğu için. Doğumda ve hamilelik sürecinde yanımda olmamasına rağmen izin veriyorum babası olduğu için. Adam madde bağımlısı, o yüzden boşanıyorum zaten.

Beritan Y., evladına bir an önce kavuşabilmek için yardım talebinde bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)