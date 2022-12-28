Adana’da boşanma aşamasındaki eşini rehin alan şahıs tutuklandı

Boşanma aşamasında olduğu eşi ve çocuğunu silahla rehin aldıktan sonra bir bebek mağazasındakileri de rehin alan Cengiz D., tutuklandı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde 24 Aralık’ta Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda, Tokat’ta görevli uzman çavuş Cengiz D. (30) boşanma aşamasındaki eşi F.D. (29), 2 yaşındaki kızı ile eşinin akrabasını tabancayla rehin alınca bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Müzakereci polis, uzun süre Cengiz D.’yi ikna etmeye çalıştı. Cengiz D. bir süre sonra rehineleri bırakıp kaçtı.

Bebek mağazasında çalışanları rehin aldı

İHA’nın haberine göre; elindeki tabancayla bulvardaki bir bebek giyim mağazasına giren şüpheli, müşteri ve çalışanları da rehin aldı.

Güvenlik güçlerinin mağaza etrafını sardığını gören şüpheli, bu kez de silahı başına dayayarak mağazadan kaçmaya çalıştı ancak polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Beylik tabancası ile eşini tehdit etti

Emniyete götürülen şahsın 2 çocuğunu görme bahanesiyle kente geldiği, daha sonra da eşi F.D.'yi beylik tabancasıyla tehdit ederek memleketi Manisa’ya kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Genç kadının ailesinin, durumdan şüphelenip polise ihbarda bulunması üzerine ekiplerin harekete geçtiği, olayın yaşandığı bulvarda ise şüphelinin otomobilinin durdurulduğu öğrenildi.

“Polise söylemeyeceksin”

Eşini tehdit edip “Polise bir şey söylemeyeceksin” dediği öne sürülen Cengiz D.'nin, ekiplerin müdahalesi sonrası yanındakileri rehin aldığı belirtildi.

“İyi niyetli davranıp çocukları gösterdim”

İfadesinde şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanma kararı aldıklarını anlatan F.D., “Ailemin yanına döndükten sonra da telefonla aramaya devam etti. Çocukları görmek istediğini söyleyip yanımıza geldi. İyi niyetli davranıp çocukları gösterdim. Sonra beni Manisa’ya götürmek istedi. Olumsuz yanıt verince, beni zorla evden çıkardı.” dedi.

“Bir anlık öfkeyle yaptım”

Adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Cengiz D. ise ifadesinde, “Bir anlık öfkeyle yaptım. Gözüm karardı. Çok pişmanım.” dediği öğrenildi.