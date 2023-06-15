Adana'da boşanmak isteyen eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Diyarbakır'da gboşanma aşamasındaki eşi Şule Akdeniz Tartuk’u kayınvalidesinin evinde bıçaklayarak öldüren Erkan Tartuk, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 1 çocukları bulunan 30 yaşındaki Erkan Tartuk ve 21 yaşındaki Şule Akdeniz Tartuk çifti, boşanmaya karar verdi.

Kararın ardından Şule Akdeniz Tartuk, annesinin evine giderek orada yaşamaya başladı.

Erkan Tartuk, bir süredir görüşmediği Şule Akdeniz Tartuk ile konuşmak için kayınvalidesinin evine gitti.

Boynundan bıçakladı

Tartuk, eşiyle yalnız konuşmak istediğini belirterek kayınvalidesinin dışarı çıkmasını istedi. Yalnız kalan çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erkan Tartuk, eşini boynundan bıçakladı.

Şule Akdeniz Tartuk yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çiftin seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapısı açık olan eve giren ekipler, yerde kanlar içinde buldukları Şule Akdeniz Tartuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından Bağlar ilçesinde yakalanıp gözaltına alınan Erkan Tartuk ise tutuklandı.

Emre Tarkut hakkında Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Tartuk, davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

"Koluna vurmayı düşünüyordum"

Erkan Tartuk savunmasında, eşinin hakaret etmesi ve yüzüme tükürmesi nedeniyle gururunun kırıldığını belirterek, şunları söyledi:

Biraz canı yansın istedim. O an biz yere düşmüştük. Elime yumuşak veya sert ne geldiyse onunla müdahale edecektim ancak elime bıçak geldi. Ben bu bıçakla koluna vurarak beni bırakmasını sağlayacaktım ancak kendini hareket ettirince boynuna geldi. Ben bıçakla koluna vurmayı düşünüyordum ancak bıçak havada kayarak boynuna geldi. O anki korku ile etrafıma bakındım balkona gittim, aşağı baktım ancak ölmeyeceğimi düşünerek evden dışarı çıktım.

"Tecavüz edince evlenmek zorunda kaldı"

Şule Akdeniz Tartuk’un annesi S.A. ise sanığın yalan söylediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Kızıma 14 yaşındayken tecavüz etmişti. O yüzden evlenmek zorunda kaldı. Beyanlarının hepsi yalandır. Sabah evime geldi, kapıyı ben açtım, kızımın kolu çatlaktı. Kızım, oğlumun doğum günü için gelmişti. Bir iki gün yanımda kaldı. Eşi için ‘Çok sorumsuzdur beni hiç arayıp sormuyor’ dedi. Kızım artık yapamayacağını söyleyerek gitmeyeceğini söyledi. Erkan, kızıma tehdit mesajları atarak ‘eve gelirsem seni öldüreceğim’ diye mesajlar atmıştı.



Erkan eve geldiğinde kızım çay yaptı birlikte oturduk. Erkan'a ne olduğunu sorduğumda bir şey olmadığını söyledi. Evde olayda kullanılan renkte bir bıçağım yoktur. Erkan ‘Evden çıkın, biz konuşalım’ dedi. Bunun üzerine evden çıktık. Bıçak ünitede bulunmamaktaydı. Ünitede herhangi bir bıçak bırakmamıştım. Ben evden çıktıktan kısa bir süre sonra Erkan'ın akrabalarından biri beni arayarak kızımı öldürdüğünü söyledi. Olay nedeniyle şikayetçiyim.

Cezası belli oldu

Yapılan savunmaların ardından kararını veren mahkeme heyeti, Erkan Tartuk’u ‘Eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.