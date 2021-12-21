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    Adana’da bozuk yolda, 40 dakika içinde 12 araçta maddi hasar

    Sarıçam ilçesinde yağmurlu havada bozuk yolda ilerleyen sürücüler, yağmur suyu ile dolan çukurları fark etmeyince yaklaşık 40 dakika içerisinde 12 araçta maddi hasar oluştu.
    • DHA
    • 21.12.2021 - 11:41
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    Adana’da bozuk yolda, 40 dakika içinde 12 araçta maddi hasar

    Adana’nın Sarıçam ilçesinde, iki gündür etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü.

    Sarıçam ilçesinin kuzeybatısındaki yeni yerleşim alanında, bozuk yolda ilerleyen sürücüler ise zor anlar yaşadı.

    ARAÇ LASTİKLERİ PARÇALANDI

    Birçok sürücü, yolda yağmur suyuyla dolan çukurları fark etmeyince, tekerler çukurlara düştü. 40 dakika içinde 12 araçta hasar oluştu.

    Lastikleri parçalanan sürücüler, araçlarını yol kenarına bırakarak, çekici ya da lastik tamircilerinin gelmesini bekledi.

    Araçları kurtarıldıktan sonra lastiklerini tamir ettiren sürücüler, yolun bozuk olmasına tepki gösterdi. Belediye ekipleri, yaklaşık 3 saat sonra yolda oluşan çukurları toprak dökerek kapattı.

    Adana’da bozuk yolda, 40 dakika içinde 12 araçta maddi hasar #1

    “YOL DİYE BİR ŞEY YOK BURADA”

    Su dolan çukura düşünce aracının 2 lastiği birden patlayan Ahmet Erol (58), "Sabah saatlerinden beri burada mahsur kaldık. Çekici çağırdım. Yol diye bir şey yok burada. Ön tamponumda da hasar var. Yaklaşık 5 bin lira masrafım var." dedi.

    Adana’da bozuk yolda, 40 dakika içinde 12 araçta maddi hasar #2

    Adana’da bozuk yolda, 40 dakika içinde 12 araçta maddi hasar #3

    Adana’da bozuk yolda, 40 dakika içinde 12 araçta maddi hasar #4

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    Adana’da bozuk yolda, 40 dakika içinde 12 araçta maddi hasar #7

    Adana’da bozuk yolda, 40 dakika içinde 12 araçta maddi hasar #8

    Adana’da bozuk yolda, 40 dakika içinde 12 araçta maddi hasar #9

    Adana’da bozuk yolda, 40 dakika içinde 12 araçta maddi hasar #10

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