Adana'da bu evi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor Bahçe evi yapmak isteyen ancak ağaçlara da zarar vermek istemeyen bir kişi, 4 ağacın içinden geçtiği bir ev yaptı.

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İHA

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Gökmenler Mahallesinde çiftçilik yapan İskender Bayram yaptığı ev ile dikkat çekti.

Bayram, ev yapmak istediğini ama ağaçlara da zara vermek istemediğini belirterek bu sebeple böyle bir yöntemi tercih ettiğini açıkladı.

4 AĞAÇ EVİN İÇİNDEN GEÇİYOR

Bayram'ın 4 ağacı içinden geçirerek yaptığı evi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ilk kez böyle bir eve şahit olduğunu belirten İsmail Küçüközen şu açıklamalarda bulundu:

Keşke herkes doğaya, ağaca böyle güzel sahip çıkabilse.



4 ağaca zarar vermeden hem bahçe evini yapmış hem de ağaçları korumuş. Helal olsun.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)