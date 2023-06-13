Adana’da büyükbaş hayvanı eziyet ederek öldüren 2 kurum çalışanı gözaltına alındı Et ve Süt Kurumu'na bağlı kombinada huysuzlanan bir büyükbaş, başına defalarca sopayla vurularak öldürüldü. İşten el çektirilen iki görevlinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İHA Korkunç görüntüler, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı’ndaki Et ve Süt Kurumu’nda kayda alındı. Kuruma getirilen büyükbaş bir hayvan, görevliler tarafından eziyet edilerek öldürüldü. Görevlilerin hayvanın kafasına demir sopayla vurması anbean görüntülendi. Sorumlular el çektirildi Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Et ve Süt Kurumu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ”Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile ilgili müfettiş görevlendirilmiş olup, sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir.” denildi. 2 cani gözaltında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da, işkence görüntülerine sessiz kalmadı. Başsavcılık, kesimhanede işçi olarak görev yapan kurum personeli M.A.T. ile İ.G.’nin gözaltına alındığını bildirdi.