Seyhan ilçesinde bir apartmana giren hırsız, 2 adet çocuk bisikleti çaldı. Şüpheli, çaldığı bisikletlerden birini sürerken diğerini de sırtında taşıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda bisiklet hırsızlığı olayı meydana geldi.

Gece güvenliği olmayan apartmana giren kimliği belirsiz şüpheli, önce 2'nci sonra da 5'inci kattaki dairelerin kapısının önünde duran 2 çocuk bisikletini çalıp kaçtı.

Sabah bisikletlerini kapılarının önünde bulamayan ev sahipleri, durumu emniyet güçlerine bildirdi.

Bir bisikleti sürerken diğerini sırtında götürdü

Sitenin güvenlik görüntülerini inceleyen ekipler, asansör ile inen şüphelinin bisikletlerden birini sırtına aldığını diğerini ise sürerek kaçtığını belirledi.

Adana'da çaldığı biskletlerden birini sürdü diğerini sırtında götürdü ViDEO

"Şu anda çocuklarım çok korkuyor"

Çocuğunun bisikleti çalınan Çisem Neval İnce, kamera görüntülerini seyrettikten sonra hırsızın rahat tavırlarına çok şaşırdığını belirterek "Hırsız içeri girdikten sonra önce 2'nci kattaki komşumuzun bisikletini ardından da 5'inci kata çıkıp bizimkisi çalıyor.

Güvenlik kamerası görüntüsünde hırsız çaldığı bisiklete binip, bizimkini de sırtladığını gördük. Bu olaydan çok ürktük ve korktuk. İkiz çocuğum var, özellikle çok korktular.

Çocuklarımıza apartman için 'En güvenlikli yerdesiniz' derken, artık kendimizi çok güvensiz hissetmeye başladık. Şu anda çocuklarım çok korkuyor ve tek başlarına bir şey yapamıyorlar." dedi.





"Anlam veremediğimiz bir hırsızlık olayı"



Sadece bisikletin çalınmasına da şaşırdığını aktaran İnce, "Neredeyse tüm katlarda bisikletler var fakat nedense 2'nci kattaki komşumuzun 2 bisikletinden 1'ini, aynı şekilde benim kapımın önündeki 2 bisikletten 1'ini çalıyor.

Ayrıca sitenin dışında da kilitli olmayan bisikletler var. Anlam veremediğimiz bir hırsızlık olayı. Şikayetçi olduk." diyerek sözlerini noktaladı.

Arama çalışmaları başlatıldı

DHA'nın haberine göre; polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



