Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
334.052
-0.67%
BTXN Coin
7.33
-7.91%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Adana'da çaldığı biskletlerden birini sürdü diğerini sırtında götürdü

    Seyhan ilçesinde bir apartmana giren hırsız, 2 adet çocuk bisikleti çaldı. Şüpheli, çaldığı bisikletlerden birini sürerken diğerini de sırtında taşıdı.
    • 19.06.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 11:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da çaldığı biskletlerden birini sürdü diğerini sırtında götürdü

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda bisiklet hırsızlığı olayı meydana geldi.

    Gece güvenliği olmayan apartmana giren kimliği belirsiz şüpheli, önce 2'nci sonra da 5'inci kattaki dairelerin kapısının önünde duran 2 çocuk bisikletini çalıp kaçtı.

    Sabah bisikletlerini kapılarının önünde bulamayan ev sahipleri, durumu emniyet güçlerine bildirdi.

    Bir bisikleti sürerken diğerini sırtında götürdü

    Sitenin güvenlik görüntülerini inceleyen ekipler, asansör ile inen şüphelinin bisikletlerden birini sırtına aldığını diğerini ise sürerek kaçtığını belirledi.

    Adana'da çaldığı biskletlerden birini sürdü diğerini sırtında götürdü ViDEO

    Adana da çaldığı biskletlerden birini sürdü diğerini sırtında götürdü #1

    "Şu anda çocuklarım çok korkuyor"

    Çocuğunun bisikleti çalınan Çisem Neval İnce, kamera görüntülerini seyrettikten sonra hırsızın rahat tavırlarına çok şaşırdığını belirterek "Hırsız içeri girdikten sonra önce 2'nci kattaki komşumuzun bisikletini ardından da 5'inci kata çıkıp bizimkisi çalıyor.

    Güvenlik kamerası görüntüsünde hırsız çaldığı bisiklete binip, bizimkini de sırtladığını gördük. Bu olaydan çok ürktük ve korktuk. İkiz çocuğum var, özellikle çok korktular.

    Çocuklarımıza apartman için 'En güvenlikli yerdesiniz' derken, artık kendimizi çok güvensiz hissetmeye başladık. Şu anda çocuklarım çok korkuyor ve tek başlarına bir şey yapamıyorlar." dedi.

    Adana da çaldığı biskletlerden birini sürdü diğerini sırtında götürdü #2

    "Anlam veremediğimiz bir hırsızlık olayı"

    Sadece bisikletin çalınmasına da şaşırdığını aktaran İnce, "Neredeyse tüm katlarda bisikletler var fakat nedense 2'nci kattaki komşumuzun 2 bisikletinden 1'ini, aynı şekilde benim kapımın önündeki 2 bisikletten 1'ini çalıyor.

    Ayrıca sitenin dışında da kilitli olmayan bisikletler var. Anlam veremediğimiz bir hırsızlık olayı. Şikayetçi olduk." diyerek sözlerini noktaladı.

    Arama çalışmaları başlatıldı

    DHA'nın haberine göre; polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Adana da çaldığı biskletlerden birini sürdü diğerini sırtında götürdü #3

    Adana da çaldığı biskletlerden birini sürdü diğerini sırtında götürdü #4

    Adana da çaldığı biskletlerden birini sürdü diğerini sırtında götürdü #5


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Erzincan'da mevsimlik işçilerin kömür mücadelesi
    Yaşam

    Erzincan'da mevsimlik işçilerin kömür mücadelesi

    İstanbul'daki en yaşlı muhtar 95 yaşında görevine devam ediyor
    İç Haber

    İstanbul'daki en yaşlı muhtar 95 yaşında görevine devam ediyor

    Görüş Bildir