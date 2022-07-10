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    Adana’da çaldığı klima motorunu taşırken polise yakalandı

    Çeşitli suçlardan kaydı bulunan 51 yaşındaki hırsız, iş yerinden çaldığı klima motorunu taşırken, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 10.07.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 11:45
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    Adana’da çaldığı klima motorunu taşırken polise yakalandı

    Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde sabah saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, kucağında klima motoru taşıyarak yürüyen kişiden şüphelenip, kimlik kontrolü yaptı.

    Şüphelinin, 'kasten yaralama' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından kaydı bulunan Taner Ü. (51) olduğu belirlendi.

    Adliyeye sevk edildi

    Taner Ü.'nün, klima motorunu, 50 metre uzaklıktaki özel eğitim kurumunun dış cephesinden çaldığı tespit edildi.

    Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Taner Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Adana’da çaldığı klima motorunu taşırken polise yakalandı VİDEO

    Hırsızlık anı kamerada

    Hırsızlık ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde Taner Ü.'nün klima motorunu sökmek için bir süre uğraştığı, dikkat çekmemek için zaman zaman uzaklaşıp, geri döndüğü ve tamamen söktükten sonra kucaklayarak bölgeden ayrıldığı anlar yer aldı.

    Adana’da çaldığı klima motorunu taşırken polise yakalandı #1

    Adana’da çaldığı klima motorunu taşırken polise yakalandı #2

    Adana’da çaldığı klima motorunu taşırken polise yakalandı #3

    Adana’da çaldığı klima motorunu taşırken polise yakalandı #4


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