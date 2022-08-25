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    Adana’da çaldığı ürünü iade edip parasını alan hırsız kamerada

    Boş poşetle girdiği dükkanda 12 kişilik kahve takımı çalan şahıs, daha önce satın almış gibi geldiği kasadan çaldığı ürünlerin iade parasını alıp kayıplara karıştı. Hırsızın oyunu, kameraya yansıdı.
    • 25.08.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 12:19
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    Adana’da çaldığı ürünü iade edip parasını alan hırsız kamerada

    Adana’da, Çukurova ilçesine bağlı Şehitler Bulvarı üzerindeki bir mağazaya giren bir kişi, tanesi 490 TL olan 2 kahve takımını yanında getirdiği boş poşete koyup kasaya geldi.

    “Bu ürünleri eşim aldı ancak beğenmedik. İade etmek istiyoruz.” diyen adam, fiş olmadan iade alınmayacağı cevabının üzerine çalışanlarla tartışmaya başladı.

    Kasiyerler ise fiş olmadan iade kabul edemeyeceklerini belirtti. Bunun üzerine ise adam, sesini yükselterek çalışanlarla tartıştı.

    Mağazadaki diğer müşterilerin rahatsız olmamasını isteyen kasiyerler ise tartışmanın fazla büyümemesi için fişsiz iadeyi kabul etti. 980 TL’yi alan adam, daha sonra getirdiği poşeti eline alarak mağazadan çıkıp gitti.

    Kamera görüntüleri, gerçeği gösterdi

    İHA’nın haberine göre; bir süre sonra şüphelenen çalışanlar güvenlik kameralarını izlediğinde ise mağazaya adamın boş poşetle geldiğini, boş poşetin rüzgarda savrulduğunu, mağazada güvenlik kamerasının olmadığı alandaki fincan takımlarını poşete koyarak kasaya gittiğini tespit etti.

    Bunun üzerine çalışanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ise güvenlik kameralarına yansıyan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana’da çaldığı ürünü iade edip parasını alan hırsız kamerada ViDEO

    Adana’da çaldığı ürünü iade edip parasını alan hırsız kamerada #1

    “Çok profesyonel olduğu için bizim kafamızı karıştırdı”

    Olay sırasında kasada bulunan Rabia Bıçkı, kahve fincanlarının olduğu yerde güvenlik kamerası olmadığını belirterek, “Boş poşetle mağazaya gelen kişi 2 takım fincanı poşete katıyor ve kasaya geliyor. Fincan takımlarının tanesi 490 lira. 2’si 980 lira yapıyor. Fincanları aldıktan sonra kasaya geliyor ve ürünü daha öncesinden almışçasına konuşarak ürünü iade etmek istedi. Biz de fiş olması gerektiğini söyledik. Ancak kendisi çok profesyonel olduğu için bizim kafamızı karıştırdı. Biz de zor durumda kaldığımız ve diğer müşteriler rahatsız olmasın diye 980 lirayı verdik.” diye konuştu.

    “Parayı vermeseydik de bu sefer ürünlerle gidecekti”

    Gerçeğin güvenlik kamerasında ortaya çıktığını belirten Bıçkı, “Güvenlik kameralarını izleyince poşetin boş olduğunu gördük. Ardından da polis ekiplerini arayıp durumu bildirdik. Eğer biz fiş olmadan iade yapmıyoruz diyerek diretip parayı vermeseydik de bu sefer ürünlerle gidecekti. Kendisinden şikayetçi olduk. Polis ekipleri de araştırma içerisinde. İnşallah tez zamanda bulunur.” ifadelerini kullandı.

    Adana’da çaldığı ürünü iade edip parasını alan hırsız kamerada #2

    Adana’da çaldığı ürünü iade edip parasını alan hırsız kamerada #3

    Adana’da çaldığı ürünü iade edip parasını alan hırsız kamerada #4

    Adana’da çaldığı ürünü iade edip parasını alan hırsız kamerada #5

    Adana’da çaldığı ürünü iade edip parasını alan hırsız kamerada #6


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