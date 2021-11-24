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    Adana'da çalıntı motosikletlerin şasi numarası değiştirildi

    Elektrikli bisiklet ve motosiklet çalan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, çaldıkları motosikletlerin şasi numaralarını değiştirdiği belirlendi.
    • DHA
    • 24.11.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 11:10
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    Adana'da çalıntı motosikletlerin şasi numarası değiştirildi

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şebekeyi deşifre etti.

    Ekipler, şebeke üyelerinin çalıntı motosikletlerin şasi numaralarını değiştirip, piyasaya sürme hazırlığında olduğunu belirledi.

    Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, Adana merkezli Şanlıurfa ve Gaziantep’te dün şafak vakti operasyon düzenledi.

    60'A YAKIN ÇALINTI ARACA EL KONULDU

    Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 60’a yakın çalıntı motosiklet ve elektrikli bisiklete de el konuldu. Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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