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    Adana'da camı kırıp, evi kundakladılar

    Kimliği belirsiz kişilerin camı kırıp, yanıcı madde atarak kundakladığı evde hasar oluştu.
    • DHA
    • 24.01.2022 - 04:09
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 04:32
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    Adana'da camı kırıp, evi kundakladılar

    Adana'nın Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar mahallesinde gece cam kırılma sesini ve ardından da evi saran dumanları fark eden İsa Ç., ailesini alıp, dışarı çıktı.

    Evinin yandığını gören İsa Ç., durumu itfaiye ve polise bildirdi.

    Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi de avlevleri diğer evlere sıçramadan söndürdü.

    KUNDAKLANDIĞI BELİRLENDİ

    Soğutma çalışmasının ardından itfaiye erlerinin yaptığı ilk incelemede, odanın camı kırılmak suretiyle içeriye atılan yanıcı madde ile evin kundaklandığı belirlendi.

    1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Kundaklamaya olayını gerçekleştirebilecek kişiler üzerine bölgede araştırma yapan polisler, kimliği öğrenilemyen bir kişiyi gözaltına aldı.
    Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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