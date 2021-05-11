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    Adana'da caminin klimasını çalanlar, müezzinlerin dikkatiyle yakalandı

    Adana'da caminin klima ünitesini çalıp, seyyar tabla ile kaçan hırsızlık şüphelisi 3 kişi, müezzinlerin durumu fark edip, polise bildirmesi sayesinde yakalandı.
    • DHA
    • 11.05.2021 - 08:14
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    Adana'da caminin klimasını çalanlar, müezzinlerin dikkatiyle yakalandı

    Adana’da 3 kişi, merkeze bağlı Fet Ahmet Gülşen Camii'ndeki klima ünitesini çalıp kaçtı. Müezzinler durumu fark edip, polise bildirince fazla kaçamadan yakalandılar. Klima ünitesi camiye tekrar teslim edilirler, şüpheliler polis ekipleri tarafından göz altına alındı.

    MÜEZZİNLER FARK ETTİ

    Olay, sabah 06.00 saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi’ndeki Fet Ahmet Gülşen Camii’nde meydana geldi. Duydukları ses ile dışarı çıkan müezzinler klima ünitesinin yerinde olmadığını fark ettiler. Seyyar tabla ile 3 kişinin kaçtığını gören müezzinler durumu polise şikayet ettiler.

    Adana da caminin klimasını çalanlar, müezzinlerin dikkatiyle yakalandı #1

    CAMİDEN 500 METRE UZAKTA YAKALANDILAR

    İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, şüphelilerin kaçış güzergahlarında arama gerçekleştirdiler. Camiden yaklaşık 500 metre uzağında yakalanan şüpheliler suçu inkar etseler de göz altına alınarak emniyete götürüldü.

    Klima ünitesi camiye teslim edilirken olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

    Adana'da caminin klima çalanlar, müezzinlerin dikkatiyle yakalandı VİDEO

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