Adana'da cani baba dehşet saçtı: Köşeye sıkıştırdığı oğlunu kemerle dövdü! İşte o anlar... Kozan ilçesinde kayda alınan görüntülerde, öfkeli babanın eline aldığı kemerle minik oğluna acımasızca saldırdığı anlar pes dedirtti. Eşini de dövdüğü öğrenilen adam, tepki topladı.

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İHA

Adana'da tüyler ürperten bir olay yaşandı.

Kozan ilçesinde meydana gelen olayla, bir babanın vahşeti gözler önüne serildi.

Köşeye sıkıştırdı, kemerle acımadan vurdu

Dilekkaya Mahallesi'nde çekildiği öne sürülen görüntülerde, A.G. (42) isimli şahsın çocuğunu köşeye sıkıştırdı.

Cani baba, minik çocuğu kemerle acımasızca dövdüğü görüldü.

Babasına yalvardı

Kemerle dayak yiyen çocuğun ağlayıp babasına kendisini dövmemesi için yalvardığı da görüntülere yansıdı.

Vicdansız babanın çocuğun yanı sıra eşini de sürekli dövdüğü, çocuğunun kolunu da ısırdığı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler infial oluşturdu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)