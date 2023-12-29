İHA
Adana'da tüyler ürperten bir olay yaşandı.
Kozan ilçesinde meydana gelen olayla, bir babanın vahşeti gözler önüne serildi.
Köşeye sıkıştırdı, kemerle acımadan vurdu
Dilekkaya Mahallesi'nde çekildiği öne sürülen görüntülerde, A.G. (42) isimli şahsın çocuğunu köşeye sıkıştırdı.
Cani baba, minik çocuğu kemerle acımasızca dövdüğü görüldü.
Babasına yalvardı
Kemerle dayak yiyen çocuğun ağlayıp babasına kendisini dövmemesi için yalvardığı da görüntülere yansıdı.
Vicdansız babanın çocuğun yanı sıra eşini de sürekli dövdüğü, çocuğunun kolunu da ısırdığı öğrenildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler infial oluşturdu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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