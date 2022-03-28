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    Adana'da çantasından sahte 416 bin lira çıktı: Haberim yoktu

    Arama yapılan yolculardan Nezir E.’nin çantasından 1482 adet 200 liralık, 1202 adet 100 liralık sahte banknot çıktı. Şahıs, paranın sahte olduğunu bilmediğini ifade etti.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 10:27
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    Adana'da çantasından sahte 416 bin lira çıktı: Haberim yoktu

    Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro ekipleri, İstanbul’dan Adana’ya gelen şehirler arası yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.

    Ekiplerin yaptığı aramada, yolculardan Nezir E.’nin çantasından 1.482 adet 200 liralık, 1.202 adet 100 liralık sahte banknot çıktı.

    Toplamda 416 bin 600 lira olan sahte para, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

    "CAMİNİN ÖNÜNDE BULDUM, HABERİM YOKTU"

    Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Çantayı İstanbul’da caminin önünde buldum. İçine de bakmadım. Polisler açtığında ben de çok şaşırdım. Sahte para olduğundan haberim yoktu." dediği öğrenildi.

    EV HAPSİYLE CEZALANDIRILDI

    İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Nezir E., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsiyle cezalandırıldı.

    Adana da çantasından sahte 416 bin lira çıktı: Haberim yoktu #1

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