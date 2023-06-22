Adana'da çarptığı kızın sevgilisi yaşlı adamı bıçaklandı Adana'da kullandığı otomobille çarpığı motosikletli kızın olay yerine gelen sevgilisi sevgilisi yaşlı adamı herkesin gözü önünden bıçakladı.

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde korkunç olay...

İlçeye bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde yaşlı adam kullandığı otomobil ile bir kızın kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle genç kız yaralandı.

Bu sırada kızın ismi öğrenilemeyen sevgilisi kazayı duyunca olay yerine geldi ve yaşlı adama saldırdı.

Yalvarmasına rağmen bıçakladı

Yaşlı adamın yalvarmasına rağmen öfkeli genç herkesi gözü önünde adamı bıçakla yaraladı.

Bacağından yaralanan yaşlı adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken genç ise gözaltına alındı.