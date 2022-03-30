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    Adana'da çatıdan inemeyen hırsıza sopayla vurdular

    Bir dükkana hırsızlık için giren şüpheli, çalışanlardan kaçıp, çatıda mahsur kalınca iş yerindekilerden biri inmesine yardım edip, sopayla dövdü.
    • DHA
    • 30.03.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 09:25
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    Adana'da çatıdan inemeyen hırsıza sopayla vurdular

    Adana'nın Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde klima ve beyaz eşya servisinin sahibi ve çalışanları, iş yerine geldiklerinde hırsızlık için içeri giren kişiyle karşılaştı.

    Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından şüpheli, çalışanların elinden kurtulup, ikinci kattaki pencereden çatıya tırmandı.

    ÇATIDAN İNEMEYEN HIRSIZ MERDİVEN İSTEDİ

    İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheliden aşağı inmesini istedi. Hırsız olmadığını, yanlış anlaşıldığını belirten şüpheli inemeyeceğini, merdiven ya da ip getirilmesini istedi.

    Adana'da çatıdan inemeyen hırsıza sopayla vurdular VİDEO

    SOPAYLA DÖVDÜ

    Bu sırada, aşağıda bekleyen bir kişi, binanın yakınındaki elektrik direğine çıkarak, şüpheliye buradan inebileceğini söyledi. Şüpheli, elektrik direğine tutunarak indi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Yol gösteren kişi, bu kez elindeki sopayla adama birkaç kez vurdu.Olaya müdahale eden polis, hırsızlık şüphelisiyle ona vuran kişiyi gözaltına alıp Beş Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.

    Adana da çatıdan inemeyen hırsıza sopayla vurdular #1

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