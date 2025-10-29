Adana'da çay ocağına silahlı saldırı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'nın Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde 15 yaşındaki arkadaşı Ş.D. ile birlikte yol kenarındaki çay ocağına yaklaşan Baran Özcan, iş yerine tabancayla ateş açtı.

Kurşunlar, çay ocağının yanı sıra olay yerinin yaklaşık 50 metre uzağındaki polis aracının sol ön kapısı ile sol arka kapı camına isabet etti.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kaçmaya çalışan Özcan yakalandı.

Diğer şüpheli kaçarken Baran Özcan, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü.

SALDIRININ NEDENİ HUSUMET ÇIKTI

Özcan, sorgusunda, iş yeri sahibi ile husumetli olduğunu, saldırıyı bu nedenle düzenlediğini ancak polisi fark etmediğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan tutuklanırken, soruşturma sürüyor.