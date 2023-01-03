Adana’da çay ocağında küfürlü konuşma kavgası

Çay ocağında küfürlü konuştuğu iddiası ile Yusuf Atçı’yı darbedip bileğinden bıçaklayan Erkan Durmaz, tutuklandı.

Adana’nın Yüreğir içesine bağlı Kışla Mahallesi’nde, 27 Aralık saat 19.00 sıralarında çay ocağında küfürlü konuştuğu iddia edilen Yusuf Atçı (29), Erkan Durmaz tarafından (22) uyarıldı.

İkili arasında çıkan tartışma üzerine Durmaz, darbettiği Atçı’yı bileklerinden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Atçı yere yığıldı.

Durmaz ile onu azmettirdiği öne sürülen çay ocağı sahibi Selçuk Soysal (39) kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun bakımda tedaviye alındı

DHA’nın haberine göre; sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Atçı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Atçı, ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Kullandıkları bıçakla yakalandılar

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olayda kullandığı bıçakla birlikte Durmaz ve Soysal’ı gözaltına aldı. Soysal’ın evinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ile esrar ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinde, Atçı’nın kendisine küfredip saldırdığı için olayın yaşandığını öne süren Erkan Durmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgisi olmadığını iddia eden Soysal ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Atçı, tedavisinin ardından taburcu edildi.