Adana'da cenazeler karıştı! Gömüldüğü yerden çıkarıldı...

Adana'nın Kozan ilçesinde bir trafik kazası yaşandı.
Dün öğle saatlerinde yaşanan kazada hayatını kaybeden 63 yaşındaki Vedat Gök'ün ailesi, bu sabah cenazeyi almaya geldi.
Gök ailesi, teşhis etmeden cenazeyi hastane morgundan teslim aldı. Cenaze, Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi.
Daha sonra aynı morga, gece saatlerinde aniden rahatsızlanıp, hastanede yaşamını yitiren Erdoğan Mertkan'ın (87) yakınları geldi.
Cenazeler karıştı
Yakınları, teşhis sırasında cenazesinin Mertkan'a ait olmadığını anladı. İnceleme sonucunda, Vedat Gök'ün cenazesi yerine yakınlarına Erdoğan Mertkan'ın cenazesinin teslim edildiği ortaya çıktı.
Cenaze gömüldüğü yerden çıkarıldı
Morg görevlileri, Gök ailesi ile görüşüp, durumu bildirdi. Mertkan'ın defnedilen cenazesi, gömüldüğü yerden çıkartılarak yakınlarına teslim edildi.
Mertkan'ın cenazesi, yeniden Kozan mezarlığında, Gök'ün cenazesi ise Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi.