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    Adana'da 'çete' operasyonunda 30 kişi yakalandı

    Cinayet, uyuşturucu ticareti ve silahlı olaylara karıştığı belirlenen çeteye düzenlenen şafak operasyonunda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 11.04.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 09:23
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    Adana'da 'çete' operasyonunda 30 kişi yakalandı

    Adana İl Emiyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, cinayet, uyuşturucu ticareti gibi suçları işlediği tespit edilen çeteyi fiziki takiple deşifre etti.

    Takip sonrası 30 şüphelinin adresini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti.

    Hava destekli çete operasyonu

    Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda özel harekat timleri, evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girdi.

    Adana'da 'çete' operasyonunda 30 kişi yakalandı VİDEO

    30 kişi gözaltına alındı

    Evleri didik didik arayan ekipler, çete üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan 30 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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