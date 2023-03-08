Adana'da cezaevinden çıkar çıkmaz çatışmaya girdi: Arkadaşı çatışmada öldü Cezaevinden 10 ay önce çıkan Ali Bayav, husumet beslediği İbrahim Can’a arkadaşı Doğan Özden ile silahlı saldırı düzenledi. Can’ın karşılık vermesiyle çıkan çatışmada başından vurulan Özden hayatını kaybetti.

Adana'nın Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde yüzlerini kaskla gizleyen Ali Bayav, arkadaşı Doğan Özden’in kullandığı motosikletle, aralarında husumet olan İbrahim Can’ın yaşadığı sokağa gitti.

Bayav, sokaktaki berberin önünde oturan Can’a tabancayla ateş açtı.

Can da tabancayla karşılık verince çatışma çıktı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Doğan Özden’in başına isabet etti.

Özden kanlar içinde yere yığılırken, Bayav ile Can kaçtı.

Hayatını kaybetti

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Doğan Özden, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Özden, 3 Mart günü hayatını kaybetti.

Cezaevinden 10 ay önce çıkmış

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali Bayav’ın, 2014 yılında kuzeni Deniz Turgut’u öldüren kişilerle silahlı kavgaya karışıp tutuklandığını, 10 ay önce de cezaevinden çıktığını saptadı.

Bayav’ın, bu olayda aleyhinde tanık olarak ifade verdiği için İbrahim Can’a husumet beslediği belirlendi.

Silahlar kriminal incelemeye gönderildi

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Ali Bayav ile İbrahim Can’ı saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonlarla yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çatışmada kullandıkları tabancalar ele geçirildi.

Tabancalar, Özden’in kim tarafından vurulduğunun belirlenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

"Kendimi korumak için karşılık verdim"

Emniyete götürülen şüphelilerden İbrahim Can, ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

Kim olduklarını bile görmedim. Bana ateş açtılar, kendimi korumak için karşılık verdim.

Tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Bayav ile İbrahim Can, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.