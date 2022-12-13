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    Adana’da çiftlik evinden 14 kilo esrar çıktı

    Çiftlik evinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 14 kilo 600 gram kubar esrar ile 23 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
    • 13.12.2022 - 10:01
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    Adana’da çiftlik evinden 14 kilo esrar çıktı

    Adana’nın Seyhan ilçesinde ikamet eden bir şahsın çiftlik evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti.

    Yapılan çalışmaların ardından adli makamlardan alınan karara istinaden eve baskın yapıldı.

    Ele geçirilenler

    İHA’nın haberine göre; yapılan aramada 14 kilo 600 gram kubar esrar, 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

    Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Adana’da çiftlik evinden 14 kilo esrar çıktı #1


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