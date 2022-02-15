Adana'da cinayet şüphelisi ihbarı yapılan minibüse fazla yolcu cezası

Adana'da cinayet şüphelisi ihbarı yapılan minibüse fazla yolcu cezası

İşçi taşıyan minibüste cinayet şüphelisi bulunduğu ihbarı yapıldı. İncelemede şüpheli araçta bulunmazken, şoförün ehliyetinin yetersiz olduğu ve fazla yolcu aldığı belirlenerek ceza kesildi.

Şanlıurfa'da cinayete karışan bir kişinin, tarım işçilerini taşıyan 49 AB 324 plakalı minibüsün arkasına bağlı römorkta Adana'ya götürüldüğü söylendi.

Şahsın gizlenerek seyahat ettiği ihbarını alan polis, aracın Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndan Adana'ya giriş yaptığını tespit etti.

ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Aracın geçiş güzergahlarında tedbir alan ekipler, minibüsü Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi yakınlarında otoyolda durdurdu.

ŞÜPHELİ BULUNAMADI

Römorku didik didik arayan, ardından da araç içindeki yolcuları indirerek kimlik kontrolü yapan ekipler, cinayet şüphelisine rastlamadı.

22 KİŞİ BİNDİRDİ

Sürücü Mehmet İ.'nin ehliyetinin aracı sürmeye yeterli olmadığını, ayrıca 15 kişi kapasiteli minibüste 22 kişinin yolculuk ettiğini belirledi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücü Mehmet İ.'ye 'yetersiz ehliyet' ve 'fazla yolcu bulundurmak'tan 3 bin 800 lira ceza kesildi.