Adana'da cinnet getiren koca karısını öldürdü, 3 kişiyi yaraladı Adana’da cinnet getiren şahıs boşanma aşamasındaki karısını öldürdü. Şahıs ayrıca halasını ve 2 kayınbiraderini de yaraladı.

İHA

Adana'da Sarıçam ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde, U.C., babasının evinde olan boşanma aşamasındaki eşi Burcu Cöddü’nün yanına gitti.

İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmaya Burcu Cöddü’nün kardeşleri Süleyman Ş. ve Harun Ş. müdahil oldu.

Kurşun yağdırdı

Bu sırada U.C., yanında bulunan tabanca ile eşi Burcu Cöddü’yü göğsünden, halası Müzeyyen Ç.'yi göğsünden, kayınbiraderi Süleyman Ş.'yi bacağı ve kolundan, Harun Ş.'yi ise karnından vurdu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Son sözleri, "Çocuklarım sana emanet" oldu

Ağır yaralanan Burcu Cöddü, bir akrabasına yerde kanlar içerisinde yattığı sırada “Çocuklarım sana emanet” derken, akrabası da “Bakarım ben çocuklarına tamam” dedi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Burcu Cöddü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli gözaltında

Burcu Cöddü’nün cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayın şüphelisi U.C.'yi kullandığı ruhsatsız silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.