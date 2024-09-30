Adana'da cinsel istismar şüphelisine linç girişimi

DHA

Adana'da Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evde meydana gelen olayda iddiaya göre oto tamircisi 62 yaşındaki M.M., taşınma hazırlığı yapan kiracısının 8 yaşındaki erkek torunu E.B.’yi, sokakta oynadığı sırada topunun balkona düşmesi sonrası “Gel, topunu vereyim” diyerek yanına çağırdı ve cinsel istismarda bulundu.

KİMSEYE ANLATMAMASI İÇİN TEHDİT ETTİ

Ev sahibi M.M., sonrasında çocuğu kimseye söylememesi için tehdit ederken, durumu kimseyle paylaşamayan E.B., 8 Eylül’de olayı anneannesi ve babası O.B.’ye anlattı.

POLİSİN MÜDAHALESİYLE LİNÇ EDİLMEKTEN KURTULDU

Olayı öğrenen mahalleli, M.M.’nin evini basarak linç girişiminde bulunmak istedi.

Sokağa çıkan M.M, polisin müdahalesiyle linç edilmekten kurtuldu.

Hastaneye kaldırılan M.M., tedavisinin ardından E.B.’nin ailesinin şikayeti üzerine, gözaltına alındı.

DUVARLARINA SPREY BOYAYLA 'ÇOCUK TACİZCİSİ' YAZDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken kimliği belirsiz kişilerce M.M.'nin evi taşlanıp, duvarlarına da sprey boyayla ‘çocuk tacizcisi’, ‘daha 8 yaşında’, ‘adalet sağlanacak’ gibi yazılar yazıldı.

"OĞLUM PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR"

Yaşananlara ilişkin konuşan baba O.B. ise şöyle dedi:

Biz, olayı sonradan öğrendik. Narin ve Sıla kızımıza üzülürken, bu olay başımıza geldi.



Şimdi oğlum psikolojik tedavi görüyor.



Eşi, kira nedeniyle anlaşmazlık yaşadığımızı söylüyormuş komşularına. Hak ettiği cezayı almasını istiyoruz.