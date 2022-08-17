Haberler

3. Sayfa Haberleri

Adana'da çocuk parkı önünde silahlı saldırı

Adana'da çocuk parkı önünde silahlı saldırı

Kimliği belirsiz bir kişi, çocuk parkı önündeki kaldırımda oturan Yusuf Gül'ü başında vurdu ve Ramazan Sarıyıldız'ı da sırtından yaraladı.