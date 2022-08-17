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Adana'da çocuk parkı önünde silahlı saldırı
- 17.08.2022 - 02:00
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde bir çocuk parkının önünde kaldırımda oturan Yusuf Gül (26) ve arkadaşı Ramazan Sarıyıldız'ın yanına kimliği belirsiz kişi geldi.
Şüpheli şahıs, belinden silahını çıkarttı ve tabancayla ateş açtı.
Gül, başında vuruldu
İlk önce Yusuf Gül'ü başından vuran şüpheli, daha sonra olay yerinden koşarak kaçmaya çalışan Ramazan Sarıyıldız'ı sırtından yaraladı.
Şüpheli kişi, saldırının ardından gecenin karanlığında gözden kaybolurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Ağır yaralı Gül ve Sarıyıldız, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gül'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Soruşturma sürüyor
Bölgede delil toplama çalışması yapan polis ekibi, şüphelinin tabancasından çıkan iki adet boş kovana rastladı.
DHA'nın haberine göre; şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.