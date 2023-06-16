Adana'da çocukların tartışmasına dahil olan çift, kız çocuğunu dövdü Çocuklar arasında çıkan tartışmanın ardından 13 yaşındaki kız çocuğu, bir çift tarafından darbedildi.

DHA Adanalı iki ailenin çocukları birbirine girdi. Yüreğir’in Geçitli Cumhuriyet Mahallesi’nde 14 Haziran saat 16.30 sıralarında çıkan tartışmaya büyükler de dahil oldu. Kız çocuğunu dövdüler Tartışmanın büyümesi üzerine R.D. isimli kadın ve eşi M.D., 13 yaşındaki kız çocuğunu darbetti. Çocuğu yere yatıran R.D., tokat atmaya devam etti. Çift, bu sırada kavgayı ayırmaya gelen başka çocukları da uzaklaştırdı. Ağlayarak kaçtı Darbedilen kız çocuğu daha sonra ağlayarak bölgeden ayrıldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Aileler uzlaştı Çocuğun ailesinin polis merkezine giderek şiddet yanlısı çift hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. İfadesi alınan çiftin serbest bırakıldığı, ailelerin ise bir süre sonra uzlaşıp, barıştıkları belirtildi.