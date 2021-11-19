Adana'da çocukların zil oyunu kavga çıkardı

Çocukların zile basıp kaçması yüzünden çıkan kavgada 1’i çocuk 2 kişi bıçakla yaralanırken 1’i çocuk iki kişi de gözaltına alındı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde 14 yaşındaki A.Ç., arkadaşlarıyla birlikte sokaktaki evlerin zillerine basarak kaçtı.

Ziline basılan Hüseyin Avcı (53), evinin önüne çıkıp bağırarak küfretti.

Sesi duyan A.Ç.’nin babası Ramazan Ç. (38), elindeki bıçakla Avcı’nın üzerine yürüdü. Avcı da evdeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

1'İ AĞIR 2 YARALI

İki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, A.Ç. ve Hüseyin Avcı bıçaklandı.

Kanlar içerisinde evine giren Avcı, yere yığıldı.

Hüseyin Avcı’nın kızı Mediha Avcı’nın durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Avcı, sağlık ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı.

Hastanede tedavisi süren Hüseyin Avcı’nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

BABA VE OĞLUNA GÖZALTI

Kavganın ardından evine dönen şüpheli Ramazan Ç., Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, oğlu A.Ç. ise tedavisinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Ramazan Ç.’nin suçlamaları reddettiği, oğlu A.Ç.’nin ise Avcı’yı bıçakladığını öne sürdüğü öğrenildi.

Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





