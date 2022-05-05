Adana'da çocuklarını eve kilitleyen anne

Çocuklarından birini darbederek sokağa atıp 4 tanesini eve kilitleyen bir kadın, cezaevindeki eşini görmeye gidince tüm mahalle ayağa kalktı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı 52043. Sokak'ta yaşayan Nur A. (29), eşi Sasha K.'nin (32) uyuşturucu madde satışı üzerine tutuklanmasıyla 5 çocuğuyla baş başa kaldı.

Çocuklarından birini dövüp sokağa attı

Anne Nur A., iddiaya göre ise dün öğle saatlerinde 10 yaşındaki oğlu Muhammed’i dövdü. Küçük çocuğu sokakta sürükleyen kadın, mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine oğlunu bıraktı. Bu sırada küçük çocuk annesinden kaçtı.

Üzerlerine kapı kilitledi

Nur A., ilerleyen dakikalarda da Ramazan Bayramı nedeniyle eşinin görüşüne gitmek için evden çıkarak 4 çocuğunun üzerine kapıyı kilitledi.

Pencereden yardım istediler

Evde kalan çocuklar, yoldan geçen vatandaşlara pencere ve kapıdan seslenerek yardım istedi. Mahallelinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olduğunu gören ekipler, anne Nur A.'ya ulaşarak eve çağırdı. Annenin cezaevinden gelmesi ise 4 saat sürdü. Bu sırada mahalleli kapıyı açmaya çalıştı ancak başaramadı. Eve giriş için izin alamayan ekipler de anne Nur A.'yı beklemeye başladı. Annelerini beklerken evdeki çakmak ve bıçakla oynayan çocukları fark eden polisler, çocukların ellerindeki bıçak ve çakmakları alarak muhtemel bir faciayı önledi.

Mahalleli isyan etti: Yazık bu çocuklara

Mahalle sakinlerinden Halit Oruç, annenin evlatlarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdü. Oruç, "Çocuğu boynundan tutmuş dövüyordu. Biz de tepki gösterdik. Çocuklar evde kilitli, kadın da gitti. Babaları da uyuşturucudan cezaevindeymiş. Yazık bu çocuklara." diye konuştu.

Anne gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre yaklaşık 4 saat sonra anne Nur A.'nın eve gelip kapıyı açması ile çocuklar dışarı çıkarıldı. Anne Nur A., ara sokaklarda yürürken bulunan oğlu Muhammed ve diğer 4 çocuğu Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Anne Nur A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan çocukların evdeki bazı eşyaları da pencereden dışarı atarken atık toplayıcıların o eşyaları almaya çalışması dikkat çekti.