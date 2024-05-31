Adana'da çocuklarının gözü önünde baldızını vurdu Eski baldızı Deniz Tuncel’i pompalı tüfekle yaralayıp, sevgilisi Şahan Uğurlu’yu öldüren Murat Kebude tutuklandı.

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DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde yaşayan Murat Kebude, 2023 yılında boşandığı eşi S.T.’den olan 2 kız çocuğunu alıp, marketten yaş pasta aldıktan sonra evine gitti.

Bir süre sonra Kebude’nin eski baldızı Deniz Tuncel ile sevgilisi Şahan Uğurlu da eve geldi.

Burada çıkan tartışmada Kebude, evdeki ruhsatsız pompalı tüfekle Uğurlu’yu göğsünden vurdu. Çocuklarını alıp evden çıkan Kebude, merdivenlerde karşılaştığı Tuncel’i de göğsünden vurup, aşağı indi.

Otomobile binip olay yerinden ayrıldı

Kebude otomobiline binip, Sarıçam ilçesi Büyük Baklalı Mahallesi’ndeki ailesinin yanına gitti.

Aile evinde yakalandı

Apartmanda oturanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğurlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Deniz Tuncel ise ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailesinin evine yaptığı baskında şüpheli Murat Kebude’yi gözaltına alıp, emniyete götürdü.

"Sen kimsin sevgilime ters davranıyorsun" tartışması

Kebude’nin evine gittiği sırada eski baldızı Deniz Tuncel ile karşılaştığı, teyzelerinin yanına gitmek isteyen çocuklarını engellediği, tartışmanın bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı.

Eve gelen Tuncel’in sevgilisi Şahan Uğurlu’nun, Kebude’ye “Sen kimsin, benim sevgilime ters davranıyorsun?” demesiyle tartışmanın büyüdüğü, ardından da cinayetin yaşandığı belirtildi.

"Pişmanım"

Emniyete götürülen Murat Kebude, ifadesinde, “Çocuklarım vardı, yetim kaldılar. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Pişmanım.” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kebude, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)