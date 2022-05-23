Adana'da çöp atarken araba çarptı: Hayatını kaybetti

Çöp atmak için aracından inen Emrah Küstü'ye panelvan araç çarptı. Küstü, kazanın şiddetiyle olay yerinde can verdi.

Kahramanmaraş'tan Kozan'daki ailesini ziyarete gelen Emrah Köstü, 01 RT 247 plakalı otomobilini Sanayi Sitesi civarında yol kenarına park ederek, çöp atmak için aracından indi.

Bu sırada Adem Aköz'ün kullandığı 01 AIN 290 plakalı panelvan, aracına tekrar binmek üzere olan Köstü'ye çarptı.

Olay yerinde can verdi

Panelvanın çarpmasıyla yaklaşık 40 metre sürüklenen Köstü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta bulunan 3 kişi yaralandı

Otomobilde bulunan ve yaralanan Elif Nur Köstü (2), Hatice Bulduk (70) Fatma Köstü (32), sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Panelvan sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Çöp atmak isterken canından oldu

AA'nın haberine göre, kazadan önce Emrah Köstü'nün, araçta bulunan çöpleri atmak için araçtan indiği ve geri binmek isterken kazanın olduğu öğrenildi.