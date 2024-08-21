Adana'da çöp evi temizleyen işçi kokudan hastanelik oldu Seyhan'da 20 yıldır çöp toplayan Abdullah Aslan'a ait evden 4 kamyon çöp çıkan belediye çalışanı, evden gelen yoğun koku nedeniyle fenalaştı.

İHA

Çöp ev vakaları bitmek bilmiyor...

Psikolojik bir rahatsızlık nedeniyle çöp toplamaya başlayan kişiler, hem kendi hem de çevrelerindeki kişilerin sağlığını tehdit ediyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Abdullah Aslan'da bu durumdan muzdarip...

ÇÖP EVİ KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Yeşilyurt Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan Aslan'ın komşuları evden gelen kokular üzerine durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye polis ve Seyhan Beleyesine ait temizlik işlerinde çalışan işçiler sevk edildi.

10 SAAT BOYUNCA TEMİZLİK YAPILDI

Polis nezaretinde eve giren işçiler kapı açıldığında adeta çöplük ile karşılaştı.

Evde yaklaşık 10 saat boyunca temizlik çalışması yapıldı.

Yapılan temizlik çalışması sırasında bir işçi kokudan fenalaştı.

KOKU NEDENİYLE FENALAŞTI

İşçinin fenalaşması üzerine bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansa bindirilen işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Evde yapılan temizlik çalışmalarında işe yaklaşık 4 kamyon çöp çıkartıldı.

"20 YILDIR BU HALDE"

Mahalleli Osman Köksal, "Burası 20 yıla yakındır bu şekilde. Bu sokak daha önce kapalıydı ama yol açtılar. Bunları görmüyoruz, evden çıkmıyorlar. Bir kişi var o topluyor genelde. Sanırım bu kişi hasta ve ruh sağlığına da götürüyorlar. Sağda solda ne varsa toplayıp getiriyor.

Bu kokuyu ve görüntüyü kim ihbar etmez. Burada biriktirmenin ne faydası var, para da etmez bunlar. Milletin çocuğu var, sinekten geçilmiyor çok rahatsızız. Burayı temizliyorlar ama iki hafta sonra yine böyle olacak" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)