Adana'da dağdan kaya düştü! Hayatını kaybeden öğretmenlerin kimlikleri belirlendi Kentte dağdan kopan kaya parçasının otomobilin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 öğretmenin kimlikleri belirlenerek morga kaldırıldı.

İHA

Türkiye felaketlerle mücadelesine devam ediyor...

Yaşanan depremlerin ardından etkisini gösteren sağanak yağışlar can alıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük coğrafyada hissedildi.

Depremlerden etkilenen illerden biri de Adana oldu.

Kentte yaşanan yeni bir afet kazaya sebebiyet oluşturdu.

Adana'nın Feke’yi Saimbeyli ilçesinde, 01 AİN 537 plakalı otomobil seyir halindeyken dağdan kopan kaya parçası otomobilin üzerine düştü.

4 kişi hayatını kaybetti

Olayda araçtaki 4 kişi yaralanırken, çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimlikleri tespit edildi

Olayda hayatını kaybedenlerin; Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak adlı öğretmenler olduğu öğrenildi.

Öğretmenlerin Feke ilçesinde ikamet ettiği ve her gün köye geliş gidiş yaptıkları, kazanın bugün ilçeye dönerken meydana geldiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden öğretmenlerden Dilek Altıparmak’ın 4-A sınıf öğretmeni, Rahime Topak’ın ise sosyal bilgiler öğretmeni olduğu öğrenildi.

Yarın tören yapılacak

Öğretmenlerin cenazeleri Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yarın tören yapılacağı bildirildi.