Çevredekiler tarafından sokakta kanlar içinde bulunan fırıncı Cengiz Kılıc'ı gören eşi Hanife Kılıç, "Benim kocam hiç tanınmayacak haldeydi. Kocamı fırıncı dövmüş" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde sabah saatlerinde çöp toplayan görevliler, elektrik direğinin dibinde yüzü kanlar içinde, gözleri morarmış ve ıslak bir şahıs gördü.

Görevliler bu durumu şahsın bırakıldığı yerin en yakınındaki eve haber verdi. Vatandaşlar, dışarı çıkıp şahsa doğru yaklaştıklarında fırında çalışan komşuları Cengiz Kılıç (45) olduğunu fark etti.

DARBEDİLEN FIRINCI, SOKAKTA KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu arada, eşi Hanife Kılıç’a (40) da haber verildi.

Olay yerine gelen ambulans Kılıç’ı Adana Şehir Hastanesine sevk etti. Kılıç’ın gece boyunca darbedildiği, kafatasında ve boynunda kırıklar olduğu, ayrıca Kılıç’ın sabaha kadar ıslatılarak dövüldüğü belirlendi.

Adana'da darbedilen fırıncı sokakta bulundu ViDEO

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yoğun bakımda tedaviye alınan Kılıç şimdi hayatta kalma mücadelesi veriyor. Polis ise olayın şüphelisi olduğu öne sürülen fırın sahibini arıyor. Kılıç’ın eşi, yaşadığı olayı gözyaşları içinde şöyle anlattı:

"KOCAMI FIRINCI DÖVMÜŞ"

"Komşumun torunu uyandırdı beni, durumu anlattı şaka yapıyor sandım. Eşimi getirip köşeye bırakmışlar. Gittiğimde çok kötü durumdaydı, ben tanıyamadım. Bu benim eşim mi dedim inanamadım. Her tarafı mosmor olmuştu tanınmayacak şekildeydi. İşkence yapmışlar öldü sanıp bırakmışlar. Kıyafetleri sırılsıklamdı ne yaptıklarını bilmiyorum. Eşimi köşede temizlik işçileri bulmuş ve komşuya haber vermişler. İlk gittiğimde şöyle baktım ve dedim ki bu benim kocam mı, hiç tanınmayacak haldeydi. Kocamı fırıncı dövmüş."