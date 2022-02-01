Adana’da darp sonrası gasp

İki çocuğu darbedip cep telefonlarını gasbettiği öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Adana’nın Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’ndeki parkta oturan B.K.B. (16) ile arkadaşı B.Ç.’nin (16) yanına gelen iki kişi, çocukların telefonunu istedi.

B.K.B. ile B.Ç., telefonu vermeyince cerrahi maskeli ve kapüşonlu şüpheliler, çocukları yumruklayarak dövdü.

Çocukların ellerindeki cep telefonlarını alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

13 Ocak günü saat 19.00 sıralarında meydana gelen gasp sonrası ihbar üzerine bölgeye Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri geldi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİLER

Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Berat E. (22) ile arkadaşı Nihat Y. (26) olduğunu tespit etti.

Seyhan ilçesindeki bir evde saklandıkları belirlenen şüpheliler, adrese yapılan baskında gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilere yapılan üst aramasında gasbettikleri cep telefonları da bulundu.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddeden şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Cep telefonları ise sahiplerine teslim edildi.