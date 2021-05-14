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    Adana’da dayakçı babasını öldüren genç yakalandı

    Kendisini döven ve arkadaşlarına karışan babasını sırtından vurarak öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı.
    • İHA
    • 14.05.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 11:29
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    Adana’da dayakçı babasını öldüren genç yakalandı

    12 Mayıs günü Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi’nde ikamet eden Suriye uyruklu Abdulazim Mahmit'ten (49) haber alamayan çocukları, babalarının oturduğu evin kapısını kırarak içeri girdi.

    Çocuklar babalarını sırtından vurulmuş halde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahmit’in öldüğünü belirledi.

    GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

    Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri katili bulmak için çalışma başlattı.

    Cinayet dedektifleri yaptığı çalışmada silahı bulamazken, pompalı tüfeğe ait boş kovanı buldu.

    Ekipler, cinayeti çözmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Adana’da dayakçı babasını öldüren genç yakalandı VİDEO

    Adana’da dayakçı babasını öldüren genç yakalandı #1

    KATİL OĞLU ÇIKTI

    Yapılan incelemede Abdulazim Mahmit’i 16 yaşındaki oğlu Muhammed Mahmit'nin öldürdüğü belirlendi.

    Ekipler, mahalleye yakın bir yerde Muhammed Mahmit’i gözaltına aldı.

    Adana’da dayakçı babasını öldüren genç yakalandı #2

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki ifadesinde babasının kendisini dövdüğünü ve arkadaşlarına karıştığını iddia eden Mahmit, olay günü de babasıyla tartıştıklarını, bunun üzerine de sırtından pompalı tüfekle vurduğunu itiraf etti.

    Zanlı ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana’da dayakçı babasını öldüren genç yakalandı #3

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