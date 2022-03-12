Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
579.887
-1.33%
BTXN Coin
39.49
3.16%
Bitexen
-1ºC
İstanbul
Hafif kar -1 C

    Adana'da DEAŞ'ın sözde 5 sorumlusundan 1'i yakalandı

    Emniyet güçlerince düzenlenen DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan Muhammed H.M.’nin, terör örgütünün Türkiye’deki sözde 5 sorumlusundan 1'i olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 12.03.2022 - 11:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da DEAŞ'ın sözde 5 sorumlusundan 1'i yakalandı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyetler gösterip, Adana'ya yerleşen 3 yabancı uyrukluyu tespit etti.

    TEM ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli timlerin desteğiyle 1 Mart günü şafak operasyonu düzenledi. Özel harekat polisleri, koçbaşıyla açılmayan ve arkası sürgülü olan evin demir kapısını, zırhlı araçla vurarak kırdı.

    DEAŞ'LI 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan Muhammed H.M., Abdullah T. (27) ile Abdulkerim S.’yi (26) gözaltına aldı. Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    DEAŞ'IN SÖZDE 5 SORUMLUSUNDAN 1'İ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Şüphelilerden Muhammed H.M.’nin, DEAŞ’ın Türkiye’deki sözde 5 sorumlusundan 1'i olduğu, örgüt adına 'yardım' adı altında para topladığı, bu paraları da tutuklu bulunan ya da ölen örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı belirlendi. Diğer şüpheliler Abdullah T. ile Abdulkerim S.’nin ise bu paraları, götürülmesi gereken kişilere ulaştırdığı öğrenildi.

    ÖRGÜTE KATILIM EVRAKI BULUNDU

    Operasyonda ele geçirilen, Muhammed H.M.’nin bilgisayarı ve cep telefonundaki incelemede de DEAŞ’a katılım için gerekli olan evrak örneklerinin bulunduğu belirtildi.

    Evrakta, örgüte üye olacak kişilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra örgütün hangi kısmında görev yapacaklarının sorulduğu bölümlerin bulunduğu saptandı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed H.M., Abdullah T. ile Abdulkerim S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana da DEAŞ ın sözde 5 sorumlusundan 1 i yakalandı #1

    Adana da DEAŞ ın sözde 5 sorumlusundan 1 i yakalandı #2

    Adana da DEAŞ ın sözde 5 sorumlusundan 1 i yakalandı #3

    Adana da DEAŞ ın sözde 5 sorumlusundan 1 i yakalandı #4

    Adana da DEAŞ ın sözde 5 sorumlusundan 1 i yakalandı #5

    Adana da DEAŞ ın sözde 5 sorumlusundan 1 i yakalandı #6

    Adana da DEAŞ ın sözde 5 sorumlusundan 1 i yakalandı #7

    Adana da DEAŞ ın sözde 5 sorumlusundan 1 i yakalandı #8

    Adana da DEAŞ ın sözde 5 sorumlusundan 1 i yakalandı #9


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Metaverse ile geleceğinizi kurtarabilirsiniz!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse ile geleceğinizi kurtarabilirsiniz!

    Facebook, Rusya'ya destek verenlere karşı nefret mesajlarına izin verecek
    Dünya

    Facebook, Rusya'ya destek verenlere karşı nefret mesajlarına izin verecek

    Adana'da DEAŞ'ın sözde 5 sorumlusundan 1'i yakalandı
    3. Sayfa

    Adana'da DEAŞ'ın sözde 5 sorumlusundan 1'i yakalandı

    Görüş Bildir