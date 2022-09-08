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Adana'da dedesini darbedip öldüren sanık hakkında 33 yıl hapis istemi

Adana'da dedesini darbedip öldüren sanık hakkında 33 yıl hapis istemi

77 yaşındaki dedesini darbeden ve ölümüne neden olan M.B. isimli sanık hakkında, 33 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.