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    Adana'da dedesini darbedip öldüren sanık hakkında 33 yıl hapis istemi

    77 yaşındaki dedesini darbeden ve ölümüne neden olan M.B. isimli sanık hakkında, 33 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.
    • 08.09.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 10:50
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    Adana'da dedesini darbedip öldüren sanık hakkında 33 yıl hapis istemi

    Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde, 77 yaşındaki Mustafa B., 23 Mayıs'ta gece saatlerinde torunu tarafından darbedildi.

    Dedesini darbederek öldürdüğü öne sürülen torun M.B. (26), 8 Haziran’da tutuklandı.

    AA’nın haberine göre; M.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

    Dedesi para vermeyince saldırdı

    Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanığın, dedesi Mustafa B'den para istediği, dedesinin "param yok" demesi üzerine, M.B'nin bu duruma sinirlenip maktule saldırdığı ve duvara doğru iterek kafasını sert bir şekilde duvara çarpmasına sebebiyet verdiği belirtildi.

    Adana da dedesini darbedip öldüren sanık hakkında 33 yıl hapis istemi #1

    33 yıla kadar hapsi istendi

    Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa B'nin yoğun bakımda hayatını kaybettiği, alınan doktor raporuna göre "kafa travmasına bağlı beyin kanaması" sonucu öldüğü anlatılan iddianamede, sanık M.B'nin "konutta ve eklentilerinde yağmaya teşebbüs" ve "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçlarından 33 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

    İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

    Olayın geçmişi

    Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde yaşayan Mustafa B, 23 Mayıs'ta gece saatlerinde yüksekten düştüğü iddiasıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

    Yoğun bakımda tedavisi süren Mustafa B, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, tanıkların ifadesi doğrultusunda, Mustafa B'yi para vermediği iddiasıyla darbettiği öne sürülen torunu M.B'yi gözaltına almıştı.

    Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.


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