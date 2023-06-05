Adana'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı Yumurtalık ilçesinde plaja girdikten sonra gözden kaybolan Doğan Güneş'in günler sonra cansız bedeni bulundu.

DHA

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde arkadaşlarıyla plajda denize giren Doğan Güneş, bir süre sonra gözden kayboldu.

Güneş'in arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi. Güneş'i bulmak için önce balıkçı tekneleri ile sahilde geniş çaplı arama yapıldı.

Uzun uğraşlar neticesiz kalınca ihbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. 3 ayrı sahil güvenlik botu ile tarihi kale ve liman çevresinde hava kararıncaya dek arama çalışmaları sürdürüldü.

Cansız bedeni çıkarıldı

Dün ise su altı arama kurtarma dalgıçlarının sahilde arama çalışması yaptığı gözlendi. Bugün sabah saatlerinde su yüzeyinde hareketsiz duran cansız bedeni gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yapılan incelemede, Güneş'in cesedi bulundu.

Doğan Güneş’in acı haberini alan ailesi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Güneş’in cenazesi, nöbetçi savcının incelenmesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.