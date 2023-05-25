Adana'da depremde hasar gören evini yaptırmak için ayırdığı parası çalındı Asrın felaketinde hasar alan müstakil evlerini güçlendirmek için esnaf kredisi de çeken çiftin biriktirdiği 37 cumhuriyet altını hırsızlar evlerinden aldı.

DHA

Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük yıkıma uğradı.

Depremlerin ardından binlerce vatandaş hayatını kaybederken birçok vatandaşı evi de büyük hasar aldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde madde bağımlısı oğullarını tedavi ettirmek için ruh sağlığı hastanesine götüren kamyon şoförü Şaban Tavan ve eşi ev kadını Sacile Tavan'ın evlerine hırsız girdi.

Krediyi çaldırdılar

Depremde hasar alan tek katlı müstakil evlerini güçlendirmek için bir süre önce esnaf kredisi de çeken Sacile (56)- Şaban (58) Tavan çiftinin biriktirdiği, yaklaşık 350 bin TL değerindeki 37 cumhuriyet altını çalındı.

Çiftin ihbarıyla eve gelip parmak izi alan polis ekipleri, şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"Düşmanımız yok, bizden gıcık alan kimse yok"

Altınları isteyen Sacile Tavan, gözyaşı dökerek, şu ifadeleri kullandı: