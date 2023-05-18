Adana'da depremzede seçmene hakaret eden 8 hesap yöneticisi yakalandı

Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından tek yürek oldu...
Yaşanan depremlerin ardından afet bölgelerinde tek tek yaraların sarılmaya başlanılmasıyla birlikte bir yandan da seçim hazırlıkları başladı.
28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük farkla oy alması muhalif seçmeni kızdırdı.
Muhalif seçmen depremzedeleri hedef aldı
Depremzede vatandaşa kin kusan seçmenler beddualarla söylemlerini destekledi.
Bir yandan da büyük tepki alan muhalif seçmen güvenlik güçlerini harekete geçirdi.
Siber devriye ekipleri sosyal medya üzerinde depremzede vatandaşları hedef alan şahısları tespit etti.
8 hesap tespit edildi
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de, sosyal medya hesaplarından hakaret edip, provokatif paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı sanal devriye ekipleri, soruşturma kapsamında yapılan incelemede 8 hesabı tespit etti.
Serbest bırakıldılar
Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyette ifadelerine başvurulan kişiler, serbest bırakıldı.