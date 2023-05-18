Adana'da depremzede seçmene hakaret eden 8 hesap yöneticisi yakalandı
DHA

Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından tek yürek oldu...

Yaşanan depremlerin ardından afet bölgelerinde tek tek yaraların sarılmaya başlanılmasıyla birlikte bir yandan da seçim hazırlıkları başladı.

28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük farkla oy alması seçmeni kızdırdı.

Muhalif seçmen depremzedeleri hedef aldı

Depremzede vatandaşa kin kusan seçmenler beddualarla söylemlerini destekledi.

Bir yandan da büyük tepki alan muhalif seçmen güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Siber devriye ekipleri sosyal medya üzerinde depremzede vatandaşları hedef alan şahısları tespit etti.

Depremzedelere hakaret ettikleri suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı #1

8 hesap tespit edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de, sosyal medya hesaplarından hakaret edip, provokatif paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı sanal devriye ekipleri, soruşturma kapsamında yapılan incelemede 8 hesabı tespit etti.

Serbest bırakıldılar

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyette ifadelerine başvurulan kişiler, serbest bırakıldı.