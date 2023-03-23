Adana’da depremzedenin evini 3 kez kiraya veren emlakçı gözaltında Depremden sonra 8’inci kattaki evini terk eden bir kişi, 15 Mart’ta geri döndüğünde evinin başkasına kiraya verildiğini, içindeki eşyalarının ve 210 gram da altının olmadığını görünce şoke oldu. Ev sahibinin şikayeti üzerine bir emlakçı gözaltına alındı.

İHA

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden, 11 il etkilendi.

Ağır hasar alan şehirlerden biri de Adana’ydı.

13 binanın yıkıldığı kentte, özellikle apartmanda oturanlar evleri terk etti.

Kapısını açamadı

Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir apartmanın 8’inci katında oturan 51 yaşındaki Ozan Hansoylu da depremden sonra evinin kapısını kilitleyip İstanbul’a gitti.

Hansoylu, 15 Mart günü Adana’ya tekrar dönüp evine girmek istedi.

Ancak kilitlediği kapıyı bir türlü açamadı.

60 bin liraya kiraladı

Bunun üzerine çilingir çağırıp eve giren Hansoylu, evde kendi eşyalarının olmadığını hatta bir başkasının evde oturduğunu gördü.

Hansoylu bu durum karşısında şoke olurken, hemen evde oturan kişiyle irtibata geçti.

Şahıs evi emlakçıdan 60 bin liraya kiraladığını söyledi.

Altını ve eşyaları yok

Hansoylu, tapusunu gösterip, evi kiraya vermediğini, kendisinin oturduğunu söyledi.

Evi kiralayan kişi, bu bilgi üzerine evden çıktı.

Hansoylu ise polise giderek evinin izinsiz olarak emlakçı tarafından kiraya verildiğini, içinde bulunan eşyalarının ve 210 gram altınının da olmadığını söyleyerek şikayetçi oldu.

3 kez aynısı yaşadı

Evinin kilidini değiştiren Hansoylu, yeniden evden ayrıldı.

Hansoylu bir süre sonra evine tekrar geldi ancak yine kilit değiştirildiği için içeri giremedi.

Polis giderek şikayetini yineleyen Hansoylu, üçüncü kez aynı durumu yaşadı.

Emlakçı gözaltında

Bu kez savcılığın yolunu tutan Hansoylu, suç duyurusunda bulundu.

Hansoylu, evine üçüncü kez çilingirle girerken, emlakçı İ.A. ise gözaltına alındı.

"Evimin kapı kilidini 3 kez değiştirip çilingir ile girmek zorunda kaldım"

Talihsiz adam, deprem nedeniyle terk ettiği ve yaklaşık 1,5 ay gelmediği evinin bir emlakçı tarafından kendi izni olmadan kiraya verildiğini belirterek, “Ben evimin kapı kilidini 3 kez değiştirip çilingir ile girmek zorunda kaldım. Eve geldim evde kiracı var şoke oldum. Evdeki eşyalarım ve 210 gram altınım yok. Bu nasıl olabiliyor? Bu adamlar şehrin merkezinde böyle bir şeyi ne nasıl yapıyor? Şahıstan şikayetçi oldum ve en sonunda gözaltına alındı. Ancak benim altınım ve eşyalarım yok.” dedi.