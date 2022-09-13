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    Adana’da, derede çürümüş erkek cesedi bulundu

    Deredeki sazlıkta bulunan yarısı çürümüş erkek cesedi, su altı polisleri ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile çıkarıldı.
    • 13.09.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 11:56
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    Adana’da, derede çürümüş erkek cesedi bulundu

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde, saat 07.30 sıralarında tarlaların arasındaki dere çevresinde gezen bir grup genç, sazlıklarda bir ceset olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

    İhbar üzerine bölge polis ekipleri sevk edildi. İHA’nın haberine göre; bir kısmı suyun içinde bulunan cesedin çıkarılması için Su Altı Grup Amirliği ve itfaiyeden destek istendi.

    Vinç ile çıkarıldı

    Bölgeye gelen su altı polisleri ile itfaiye erleri, torbaya koydu. Ceset, vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

    Adana’da, derede çürümüş erkek cesedi bulundu #1

    1 aydan fazla, suyun içinde olduğu belirlendi

    Suyun dışında bulunan kısımları tamamen çürüyen cesedin erkeğe ait olduğu belirlenirken, 1 aydan daha fazla bir zaman suyun içinde olduğu değerlendirildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Adana’da, derede çürümüş erkek cesedi bulundu #2

    Adana’da, derede çürümüş erkek cesedi bulundu #3

    Adana’da, derede çürümüş erkek cesedi bulundu #4


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