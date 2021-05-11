Euro
10.1166
0.78%
Dolar
8.2962
0.29%
Altın
489.4
0.19%
Borsa
1.452
-0.59%
Bitcoin
463.559
-4.42%
EXEN Coin
34.38
-2.13%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Adana'da devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü

    Adana'nın Karaisalı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Arda Göz yaşamını yitirdi, dedesi Yahya Yılmaz yaralandı.
    • DHA
    • 11.05.2021 - 09:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü

    Adana'nın Karaisalı ilçesine ibağlı Hacıkırı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yahya Yılmaz, torunu 13 yaşındaki Arda Göz ile birlikte tarlada çalıştıktan sonra traktörle ile ev gitmek için yola çıktı.

    Yahya Yılmaz yönetimindeki traktör, yokuş çıkarken geri kaçarak devrildi.

    Yılmaz'ın yaralandığı kazada, torunu Arda Göz ise traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

    DEDESİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Yaralı Yılmaz ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, Arda'nın cansız bedeni ise savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

    Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Adana da devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü #1

    Adana da devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü #2

    Adana da devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü #3

    Adana da devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir