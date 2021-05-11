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Adana'da devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü
Adana'nın Karaisalı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Arda Göz yaşamını yitirdi, dedesi Yahya Yılmaz yaralandı.
- DHA
- 11.05.2021 - 09:13
Adana'nın Karaisalı ilçesine ibağlı Hacıkırı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yahya Yılmaz, torunu 13 yaşındaki Arda Göz ile birlikte tarlada çalıştıktan sonra traktörle ile ev gitmek için yola çıktı.
Yahya Yılmaz yönetimindeki traktör, yokuş çıkarken geri kaçarak devrildi.
Yılmaz'ın yaralandığı kazada, torunu Arda Göz ise traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.
DEDESİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralı Yılmaz ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, Arda'nın cansız bedeni ise savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.