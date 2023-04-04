Adana'da dilencinin yarım günlük kazancı şaşırttı Sarıçam'da sabahtan öğlene kadar dilenen bir şahsın üzerinden 2 bin 110 lira para çıktı.

İHA Adana Sarıçam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayını kullanarak vatandaşların dini duygularını sömürüp para kazanan dilencilere yönelik çalışma yaptı. Zabıta ekipleri, yol kenarında dilenen bir kişiyi bir süre gözetledikten sonra sürekli para aldığını görüp yanına giderek dilencilik faaliyetini sonlandırıp, zabıta müdürlüğüne götürdü. Burada yapılan üst aramasında dilenciden 2 bin 110 lira para çıkması zabıtayı bile şaşırttı. Yarım günde topladı Dilencinin bu parayı, sabahtan öğleye kadar vatandaşların dini duygularını sömürerek aldığı ortaya çıktı. Zabıta paraya el koyarken şahsa da Kabahatler Kanunundan işlem yaptı.