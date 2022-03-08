Derya B. isimli kadın, tartıştığı dini nikahlı eşi Eren K. tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ise şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dini nikahlı Derya B. ve Eren K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Eren K., iddiaya göre Derya B.'yi kalçasından bıçakla yaraladı.

DİNİ NİKAHLI EŞİNİ KALÇASINDAN BIÇAKLADI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan talihsiz kadın, kaçarak yakındaki bir iş yerine sığındı.

Derya B., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Adana'da dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı VİDEO



ZANLI YAKALANDI

Derya B.'yi yaraladığı öne sürülen Eren K. ise polis tarafından olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla beraber yakalandı.

Hastanede tedavisinin ardından taburcu edilen Derya B., ifadesi alınmak üzere Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.









