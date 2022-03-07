Euro
15.54
-0.22%
Dolar
14.35
0.95%
Altın
923.19
2.66%
Borsa
1980
-0.55%
Bitcoin
553.266
0.00%
BTXN Coin
37.45
-2.06%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Adana'da dini nikahlı eşinin ağabeyini öldüren sanığın cezası belli oldu

    Dini nikahlı eşinin ağabeyini öldüren sanığa müebbet ve 5 yıl 1 ay 15 gün, eniştesine av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan sanığa da 7 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
    • AA
    • 07.03.2022 - 13:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da dini nikahlı eşinin ağabeyini öldüren sanığın cezası belli oldu

    Adana’nın Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde, 29 Eylül 2020'de çıkan kavgada Y.A, eşinin ağabeyi M.K'yi tabancayla öldürmüş, O.K. de Y.A'yı pompalı tüfekle yaralamıştı.

    Kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlılar O.K. ve Y.A. tutuklanmıştı.

    KARAR DURUŞMASI

    Cinayet davasının bugün Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşması görüldü.

    Duruşmaya tutuklu sanıklar Y.A. ve O.K. ile avukatları katıldı.

    MÜTALAA: ÖNCESİNE DAYANAN HUSUMET

    Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, 29 Eylül 2020'de sanık Y.A'nın merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki evinin önünde, dini nikahlı karısının ağabeyleri M.K. ve O.K. ile daha önceye dayanan bir husumet nedeniyle tartışmaya başladığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.K'nin pompalı tüfekle Y.A'yı yaraladığı, Y.A'nın da ikametinin damına çıkarak elindeki tabancayla 2 el ateş ederek M.K'yi öldürdüğü belirtildi.

    SAVCI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

    Savcı, dosya kapsamında toplanan deliller dikkate alınarak sanık Y.A'nın “kasten öldürme”, “kasten yaralamaya teşebbüs”, “silahla tehdit” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından, sanık O.K'nin ise ağabeyi M.K'nin olay sırasında ağır yaralanması sonrası eylemine son vermesi nedeniyle “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

    “KABUL ETMİYORUM”

    Savunması alınan sanık Y.A. önceki aşamalarda yaptığı savunmayı tekrar ettiğini belirterek, “Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.” ifadesini kullandı.

    Sanık O.K. da suçlamaları reddederek tahliyesini ve beraatini istedi.

    BİRİNE MÜEBBET, DİĞERİNE 7 YIL HAPİS CEZASI

    Mahkeme heyeti, sanık Y.A'yı “kasten öldürme” suçundan müebbet, “kasten yaralamaya teşebbüs”, “silahla tehdit” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından ise toplamda 5 yıl 1 ay 15 gün, sanık O.K'yi ise “haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamına karar verdi.


    İlginizi Çekebilir

    Gönül Dağı zirveyi kaptırmadı! Reyting sonuçları 5 Mart 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?
    Medya

    Gönül Dağı zirveyi kaptırmadı! Reyting sonuçları 5 Mart 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!
    MetaEvren

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!

    'Kalıcı ateşkes için girişimleri sürdüreceğiz'
    Gündem

    'Kalıcı ateşkes için girişimleri sürdüreceğiz'

    Görüş Bildir